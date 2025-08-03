Россияне штурмуют, ВСУ держат оборону: Генштаб обновил данные по фронту

За прошедшие сутки на фронте произошло 138 боевых столкновений. Российская армия нанесла более 5600 обстрелов, сбросила 140 авиабомб и применила 4482 дрона-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки противник совершил:
Авиационные удары зафиксированы, в частности, по Белогорью, Новоандреевке, Григорьевке, Речном, Веселянке Запорожской области, а также по Херсону и Львову на Херсонщине.
В ответ Силы обороны Украины поразили:
Северо-Слобожанское и Курское направления. Украинские силы отбили 20 атак. Противник нанес 15 авиаударов, сбросил 24 КАБа и совершил 279 артиллерийских обстрелов, в том числе 6 - из РСЗО.
Южно-Слобожанское направление. ВСУ остановили 10 атак в районах Волчанска, Каменки, Волчанских Хуторов и Красного Первого.
Купянское направление. 5 раз атаковал противник, штурмы происходили возле Купянска, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово.
Лиманское направление. ВСУ сдержали 19 атак у Карповки, Григорьевки, Серебрянки, Чернещины, Среднего и Шандриголово.
Краматорское направление. зафиксировано 1 неудачную атаку вблизи Новомаркового.
Торецкое направление. 11 раз враг атаковал возле Александро-Шультино, Яблоновки, Щербиновки, Иванополье и Степановки.
Наиболее напряженный участок фронта - 37 атак вблизи Полтавки, Попового Яра, Владимировки, Красного Лимана, Никаноровки, Никаноровки, Котлиного, Миролюбовки, Новоэкономичного, Сухецкого, Родинского, Лисовки, Новопавловки, Покровска, Звирово, Удачного, Зеленого Кута и Новоукраинки.
Новопавловское направлениеПротивник провел 12 атак у Малиевки, Воскресенки, Новополя, Темировки, Толстого, Мирного, Зеленого Поля и в направлении Филиала.
Ореховское направление. Оккупанты попытались продвинуться возле Каменского.
Приднепровское направление. ВСУ отбили атаку в районе Антоновского моста.
Северское и Гуляйпольское направления. Наступательных действий враг не проводил.
Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек.
Также украинские воины обезвредили две боевые бронированные машины, 43 артиллерийские системы, 178 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 135 единиц автомобильной техники оккупантов.