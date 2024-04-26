Росіяни штурмують цілодобово. У ЗСУ назвали три найскладніші напрямки фронту

Зокрема, за його словами, на напрямку Новобахмутівка-Очеретине окупанти для прориву оборони українських військ навіть ввели додаткові резерви - 55 окрему мотострілецьку бригаду Збройних сил РФ.

"Дві третини селища Очеретине під контролем Сил оборони, а частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Противник там блокований і вживаються всі заходи задля відбиття звідти ворога. Тривають бої", - розповів Волошин.

Окрім того, для захоплення Часового Яру, російська армія намагається обійти його по флангах через Богданівку та Іванівське.

"Штурмові дії тривають цілодобово. Ворог також зосереджує свої зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець - Донбас задля заволодіння населеним пунктом Часів Яр і створення там умов для подальшого просування до Краматорської агломерації", - зазначив речник.

За його словами, противник намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення, але за останніх сім днів жодних успіхів не мав.

"Вони за будь-яку ціну намагається також взяти село Іванівське та околиці Богданівка, щоб зайти до Часового Яру. Окупанти активно штурмують ці два населені пункти, щоб взяти в кліщі Часів Яр",- розповів Волошин.

При цьому він додав, що, намагаючись вирівняти лінію оборони та лінію бойового зіткнення, ворог додатково безуспішно штурмує ще й Андріївку та Кліщіївку.

Зокрема, в районі Кліщіївки помічено збільшення кількості особового складу армії РФ.

Як зазначив Волошин, найбільше штурмів на Часоярівському напрямку за цю добу росіяни провели неподалік Білогорівки.

"Противник перегруповується, підвозить боєкомплект, намагається розміновувати наші заміновані території. Але йому це не вдається", - додав речник.