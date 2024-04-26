Россияне штурмуют круглосуточно. В ВСУ назвали три самых сложных направления фронта

В частности, по его словам, в направлении Новобахмутовка-Очеретино оккупанты для прорыва обороны украинских войск даже ввели дополнительные резервы - 55 отдельную мотострелковую бригаду Вооруженных сил РФ.

"Две трети поселка Очеретино под контролем Сил обороны, а часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем. Противник там блокирован и принимаются все меры по отражению оттуда врага. Продолжаются бои", - рассказал Волошин.

Кроме того, для захвата Часового Яра российская армия пытается обойти его по флангам через Богдановку и Ивановское.

"Штурмовые действия продолжаются круглосуточно. Враг также сосредотачивает свои усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец - Донбасс для завладения населенным пунктом Часов Яр и создания там условий для дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию", - отметил спикер.

По его словам, противник пытается взять Часов Яр в оперативное окружение, но за последние семь дней никаких успехов не имел.

"Они любой ценой пытается также взять село Ивановское и окрестности Богдановка, чтобы зайти в Часов Яр. Оккупанты активно штурмуют эти два населенных пункта, чтобы взять в клещи Часов Яр", - рассказал Волошин.

При этом он добавил, что пытаясь выровнять линию обороны и линию боевого столкновения, враг дополнительно безуспешно штурмует еще и Андреевку и Клещиевку.

В частности, в районе Клещиевки отмечено увеличение количества личного состава армии РФ.

Как отметил Волошин, больше всего штурмов на Часояровском направлении за эти сутки россияне провели неподалеку от Белогоровки.

"Противник перегруппировывается, подвозит боекомплект, пытается разминировать наши заминированные территории. Но ему это не удается", - добавил спикер.