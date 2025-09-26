Росіяни штурмують на Новопавлівському напрямку: яка там ситуація

Що відомо про напрямок

За даними Генштабу, на Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 42 атаки у районах населених пунктів Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Толстой, Воскресенка, Соснівка, Новомиколаївка, Піддубне, Новоселівка, Березове, Новогригорівка.

Російські війська понад місяць активно наступають на Новопавлівському напрямку.

Якщо на півночі Донеччини тривають найзапекліші бої, то на півдні ворог просунувся далі за інших ділянок і вийшов майже до меж Дніпропетровської області.