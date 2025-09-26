Россияне штурмуют на Новопавловском направлении: какая там ситуация

Российская армия усилила свое наступление на Новопавловском направлении. Там продолжаются тяжелые бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Днепр".
На Новопавловском направлении оккупанты проводили штурмовые действия в районе Январского, Александрограда, Сосновки, Вербового, Камышевахи, Нововасильевки, Новогригорьевки, Новониколаевки и Ялты.
Продолжаются тяжелые бои. Противник не считается со своими потерями, пытается развивать наступление. Силы обороны сопротивляются и дают адекватный ответ российским захватчикам.
Ранее мы уже писали о том, что на Новопавловском направлении российские захватчики пытаются развивать наступление, несмотря на значительные потери.
По данным Генштаба, на Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 42 атаки в районах населенных пунктов Ивановка, Ялта, Мирное, Январское, Толстой, Воскресенка, Сосновка, Новониколаевка, Поддубное, Новоселовка, Березовое, Новогригорьевка.
Российские войска более месяца активно наступают на Новопавловском направлении.
Если на севере Донетчины идут самые ожесточенные бои, то на юге враг продвинулся дальше других участков и вышел почти до границ Днепропетровской области.