Россияне штурмуют на Новопавловском направлении: какая там ситуация

Что известно о направлении

По данным Генштаба, на Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 42 атаки в районах населенных пунктов Ивановка, Ялта, Мирное, Январское, Толстой, Воскресенка, Сосновка, Новониколаевка, Поддубное, Новоселовка, Березовое, Новогригорьевка.

Российские войска более месяца активно наступают на Новопавловском направлении.

Если на севере Донетчины идут самые ожесточенные бои, то на юге враг продвинулся дальше других участков и вышел почти до границ Днепропетровской области.