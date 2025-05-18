Росіяни штурмують на мотоциклах під Торецьком: у ЗСУ пояснили "античну логіку" атак

Росіяни атакують під Торецьком, використовуючи мотоцикли для швидких маневрів. У ЗСУ пояснили тактику ворога як "античну логіку" для мінімізації втрат.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов на телемарафоні.

Російські війська активно застосовують мотоцикли під час атак у районі Торецька на Донеччині, щоб проривати українську оборону.

За його словами, логіка таких дій - давня, ще з античних часів: використовувати швидкі мобільні засоби для ударів на флангах.

"Це фактично ще з часів античності була така логіка. Береш щось швидкісне - або коня, або колісницю - і намагаєшся (задіяти, - ред.) на фланзі", - сказав він.

У сучасному контексті - це мотоцикли, якими російські військові намагаються прориватися на стиках зон контролю підрозділів, де найменше спостереження.

"Мотоцикл як засіб доставки допомагає швидко подолати так звану kill-zone, простір, який пробивається і прострілюється дронами. І більш того, якщо порівнювати з бронетехнікою, то якщо і прилетить дрон, то він знищить не 10 осіб в одному БТР, а одну особу на мотоциклі", - пояснив Трегубов.

Тактика використання мотоциклів дозволяє окупантам швидко пробиватися на другу лінію оборони й закріплюватися, очікуючи підкріплення.

Українські сили продовжують відбивати атаки в цьому напрямку.