Россияне штурмуют на мотоциклах под Торецком: в ВСУ объяснили "античную логику" атак
Россияне атакуют под Торецком, используя мотоциклы для быстрых маневров. В ВСУ объяснили тактику врага как "античную логику" для минимизации потерь.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов на телемарафоне.
Российские войска активно применяют мотоциклы во время атак в районе Торецка в Донецкой области, чтобы прорывать украинскую оборону.
По его словам, логика таких действий - древняя, еще с античных времен: использовать быстрые мобильные средства для ударов на флангах.
"Это фактически еще со времен античности была такая логика. Берешь что-то скоростное - или коня, или колесницу - и пытаешься (задействовать, - ред.) на фланге", - сказал он.
В современном контексте - это мотоциклы, которыми российские военные пытаются прорываться на стыках зон контроля подразделений, где меньше всего наблюдения.
"Мотоцикл как средство доставки помогает быстро преодолеть так называемую kill-zone, пространство, которое пробивается и простреливается дронами. И более того, если сравнивать с бронетехникой, то если и прилетит дрон, то он уничтожит не 10 человек в одном БТР, а одного человека на мотоцикле", - пояснил Трегубов.
Тактика использования мотоциклов позволяет оккупантам быстро пробиваться на вторую линию обороны и закрепляться, ожидая подкрепления.
Украинские силы продолжают отражать атаки в этом направлении.
Россияне используют мотоциклы на фронте
Напомним, еще в марте мы сообщали, что российские войска на одном из направлений фронта бросили в атаку 40 мотоциклов. Оккупанты за зиму начать активнее использовать на передовой такой транспорт.
ВСУ остановили попытку прорыва россиян на мотоциклах под Краматорском. Операторы дронов уничтожили 18 мотоциклистов.
Также, украинские дроны остановили штурм оккупантов, которые пытались на мотоциклах добраться до позиций ВСУ на Торецком направлении. Чтобы россияне не повторили попытки, украинские бойцы уничтожили мототехнику врага.
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