Росіяни штурмують і обстріляють Велику Новосілку. У ЗСУ розповіли про ситуацію

"На Новопавлівському напрямку штурмові групи противника за підтримки артилерії та БПЛА проводили наступальні дії у Великій Новосілці", - повідомили військові.

За даними ОСУВ "Хортиця", по українських позиціях у Великій Новосілці окупанти завдали майже 80 обстрілів. При цьому Сили оборони продовжують тримати оборони в умовах жорстких боїв.

"Втрати ворога є занадто високими", - йдеться у повідомленні.

Також на Новопавлівському напрямку ворога за підтримки бронетехніки намагався атакувати в районі Зеленівки. Колона була виявлена завчасно, захисники завдали вогневого ураження, внаслідок чого залишки наступальної групи повернулися на вихідні рубежі.

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