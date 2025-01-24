Росіяни штурмують і обстріляють Велику Новосілку. У ЗСУ розповіли про ситуацію

Російські війська протягом минулої доби проводити наступальні дії у Великій Новосілці Донецької області. Українські воїни тримають оборону в умовах важких боїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця" в Telegram.
"На Новопавлівському напрямку штурмові групи противника за підтримки артилерії та БПЛА проводили наступальні дії у Великій Новосілці", - повідомили військові.
За даними ОСУВ "Хортиця", по українських позиціях у Великій Новосілці окупанти завдали майже 80 обстрілів. При цьому Сили оборони продовжують тримати оборони в умовах жорстких боїв.
"Втрати ворога є занадто високими", - йдеться у повідомленні.
Також на Новопавлівському напрямку ворога за підтримки бронетехніки намагався атакувати в районі Зеленівки. Колона була виявлена завчасно, захисники завдали вогневого ураження, внаслідок чого залишки наступальної групи повернулися на вихідні рубежі.
скриншот deepstatemap.live
Нагадаємо, що Велика Новосілка - це селище у Донецькій області, яке протягом останніх тижнів опинилися на лінії фронту. У 2022 році росіяни вже намагалися захопити населений пункт, але спроба була невдалою.
На початку тижня українські воїни повідомили, що росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ на околицях Великої Новосілки.
Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов 23 січня заявив, що населений пункт наразі перебуває у доволі складному становищі. За його словами, повного оточення у Великій Новосілці немає, але є ризик оперативного оточення.
В ОСУВ "Хортиця" уточнили, що дії воїнів спрямовані на те, щоб завдати максимальних втрат ворогу, не допустити проривів оборони та оточень.
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