Россияне штурмуют и обстреливают Великую Новоселку. В ВСУ рассказали о ситуации

Бои в Великой Новоселке

Напомним, что Великая Новоселка - это поселок в Донецкой области, который в течение последних недель оказался на линии фронта. В 2022 году россияне уже пытались захватить населенный пункт, но попытка была неудачной.

В начале недели украинские воины сообщили, что россияне пытались прорвать оборону ВСУ в окрестностях Великой Новоселки.

Спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов 23 января заявил, что населенный пункт сейчас находится в довольно сложном положении. По его словам, полного окружения в Великой Новоселке нет, но есть риск оперативного окружения.

В ОСГВ "Хортица" уточнили, что действия воинов направлены на то, чтобы нанести максимальные потери врагу, не допустить прорывов обороны и окружений.

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