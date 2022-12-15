Росіяни штурмують на Бахмутському напрямку та намагаються нарощувати сили, - Генштаб

Російські військові штурмують на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Аби покращити своє положення на низці інших напрямків - намагаються нарощувати угрупування.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому - нарощує угруповання", - пише Генштаб.
Протягом доби росіяни завдали 2 ракетних удари, а також більше 5 обстрілів з РСЗВ, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура Нікополя та Херсона. Також є загиблі серед мирних жителів.
"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 13 грудня, в районах населених пунктів Токмак, Пологи та Бердянськ Запорізької області Сили оборони знищили два склади боєприпасів ворога, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу. Понад 200 військовослужбовців противника отримали поранення", - пише пресслужба.
Через переповненні лікувальні заклади й морги у Маріуполі, ворог почав перевозити трупи та евакуювати поранених до Криму.
Також протягом доби наша авіація завдала 11 ударів по районах особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Як відзначає Генштаб, наші артилеристи уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу ворога, а також склад пально-мастильних матеріалів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 600 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 96 590 військових.
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