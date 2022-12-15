Россияне штурмуют на Бахмутском направлении и пытаются наращивать силы, - Генштаб

Российские военные штурмуют на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Чтобы улучшить свое положение на ряде других направлений, пытаются наращивать группировки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"Противник и в дальнейшем сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении, а на Купянском и Запорожском - наращивает группировку", - пишет Генштаб.
В течение суток россияне нанесли 2 ракетных удара, а также более 5 обстрелов из РСЗО, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура Никополя и Херсона. Также есть погибшие среди мирных жителей.
"Противник продолжает нести потери. Так, 13 декабря, в районах населенных пунктов Токмак, Пологи и Бердянск Запорожской области Силы обороны уничтожили два склада боеприпасов врага, две артиллерийские системы с боекомплектом, а также шесть единиц военной техники различного типа. Более 200 военнослужащих противника получили ранения", - пишет пресс-служба.
Из-за переполненных лечебных учреждений и моргов в Мариуполе, враг начал перевозить трупы и эвакуировать раненых в Крым.
Также в течение суток наша авиация нанесла 11 ударов по районам личного состава, вооружения и военной техники врага, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Как отмечает Генштаб, наши артиллеристы поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава врага, а также склад горюче-смазочных материалов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 600 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет - 96 590 военных.
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