Росіяни штурмують на 12 напрямках: Генштаб оновив карти боїв

Окупанти завдали одного ракетного та 51 авіаційного удару, застосували шість ракет і скинули 86 керованих авіабомб. Ворог здійснив 4 618 обстрілів, серед них 133 - із реактивних систем залпового вогню. Для атак також було використано майже 6 тисяч дронів-камікадзе.

Під ударами російської авіації опинилися райони населених пунктів Землянка на Сумщині, Тарасівка на Чернігівщині, Покровське та Олексіївка на Дніпропетровщині, а також Солодке, Пологи, Тернувате і Рівнопілля у Запорізькій області.

Українські Сили оборони у відповідь уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та техніки ворога, дев’ять артилерійських систем і ще один важливий об’єкт противника.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав восьми авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 163 обстріли, зокрема десять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Дворічанське.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Борівська Андріївка та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новоселівка, Коровій Яр, Дробишеве та в напрямку Лиману.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 17 атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного, Сіверська та у напрямку Дронівки.

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Бересток і Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новоукраїнка, Дачне.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 15 атак у бік населених пунктів Єгорівка, Новоіванівка, Ялта, Соснівка, Степове, Вербове, Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три атаки росіян у районі Новомиколаївки.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив три спроби прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Степове та Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки на позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.