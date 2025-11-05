Россияне штурмуют на 12 направлениях: Генштаб обновил карты боев

Оккупанты нанесли один ракетный и 51 авиационный удар, применили шесть ракет и сбросили 86 управляемых авиабомб. Враг совершил 4 618 обстрелов, среди них 133 - из реактивных систем залпового огня. Для атак также было использовано почти 6 тысяч дронов-камикадзе.

Под ударами российской авиации оказались районы населенных пунктов Землянка на Сумщине, Тарасовка на Черниговщине, Покровское и Алексеевка на Днепропетровщине, а также Сладкое, Пологи, Терноватое и Ровнополье в Запорожской области.

Украинские Силы обороны в ответ поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники врага, девять артиллерийских систем и еще один важный объект противника.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес восемь авиационных ударов, всего сбросил 15 управляемых авиационных бомб, и совершил 163 обстрела, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Двуречанское.

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Боровская Андреевка и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новоселовка, Коровий Яр, Дробышево и в направлении Лимана.

На Славянском направленииСилы обороны отбили 17 атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного, Северска и в направлении Дроновки.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Бересток и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоукраинка, Дачное.

На Александровском направлении противник вчера совершил 15 атак в сторону населенных пунктов Егоровка, Новоивановка, Ялта, Сосновка, Степное, Вербовое, Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили три атаки россиян в районе Новониколаевки.

На Ореховском направлении враг совершил три попытки прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Степное и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки на позиции Сил обороны в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.