Росіяни штурмують на 10 напрямках, ЗСУ відбивають атаки: нові дані Генштабу

На фронті від початку доби 21 липня відбулося 101 бойове зіткнення. Російські окупанти атакують на 10 напрямках, найбільше - на Покровському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили десять атак загарбників, ще три боєзіткнення тривають до цього часу. Ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши шість керованих авіаційних бомб, та здійснив 177 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби боєзіткнень не відбувалося.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога в районах Голубівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку відбулося шістнадцять боєзіткнень поблизу населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Торське та у напрямку населених пунктів Серебрянка, Середнє, Шандриголове, Григорівка. Сім боєзіткнень на даний час тривають.

На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку противник шість разів атакував у районі Білої Гори та у бік Предтечиного. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку загарбники вісім разів атакували в районах Диліївки, Романівки, Олександро-Калинового та в бік Катеринівки й Плещіївки. Два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку 29 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, в бік Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда, Маяка. Два бої тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор дев’ять разів намагався йти вперед у районах населених пунктів Зірка, Піддубне, Мирне, Дачне та в бік населених пунктів Олександроград, Воскресенка. П’ять боєзіткнень ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районі Кам’янського, крім того, ворожа авіація завдала ударів по населеному пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення з окупантами які атакували в бік населеного пункту Придніпровське. Противник успіху не мав.