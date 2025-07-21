Россияне штурмуют на 10 направлениях, ВСУ отражают атаки: новые данные Генштаба

На фронте с начала суток 21 июля произошло 101 боевое столкновение. Российские оккупанты атакуют на 10 направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили десять атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес четыре авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиационных бомб, и осуществил 177 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток боестолкновений не происходило.

На Купянском направлении наши воины отбили две атаки врага в районах Голубовки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении произошло шестнадцать боестолкновений вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодязи, Ямполовка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголовое, Григорьевка. Семь боестолкновений в настоящее время продолжаются.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал в районе Белой Горы и в сторону Предтечино. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлениизахватчики восемь раз атаковали в районах Дилиевки, Романовки, Александро-Калиново и в сторону Катериновки и Плещеевки. Два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении 29 раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Удачное, Новоэкономичное, Лысовка, Зверево, в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка. Два боя продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор девять раз пытался идти вперед в районах населенных пунктов Звезда, Поддубное, Мирное, Дачное и в сторону населенных пунктов Александроград, Воскресенка. Пять боестолкновений еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районе Каменского, кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Степногорск.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение с оккупантами, которые атаковали в сторону населенного пункта Приднепровское. Противник успеха не имел.