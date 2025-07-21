ua en ru
Пн, 21 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне штурмуют на 10 направлениях, ВСУ отражают атаки: новые данные Генштаба

Понедельник 21 июля 2025 17:25
UA EN RU
Россияне штурмуют на 10 направлениях, ВСУ отражают атаки: новые данные Генштаба Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 21 июля произошло 101 боевое столкновение. Российские оккупанты атакуют на 10 направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили десять атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес четыре авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиационных бомб, и осуществил 177 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток боестолкновений не происходило.

На Купянском направлении наши воины отбили две атаки врага в районах Голубовки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении произошло шестнадцать боестолкновений вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодязи, Ямполовка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголовое, Григорьевка. Семь боестолкновений в настоящее время продолжаются.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал в районе Белой Горы и в сторону Предтечино. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлениизахватчики восемь раз атаковали в районах Дилиевки, Романовки, Александро-Калиново и в сторону Катериновки и Плещеевки. Два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении 29 раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Удачное, Новоэкономичное, Лысовка, Зверево, в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка. Два боя продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор девять раз пытался идти вперед в районах населенных пунктов Звезда, Поддубное, Мирное, Дачное и в сторону населенных пунктов Александроград, Воскресенка. Пять боестолкновений еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районе Каменского, кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Степногорск.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение с оккупантами, которые атаковали в сторону населенного пункта Приднепровское. Противник успеха не имел.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 043 160 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1170 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, 199 дронов и другую технику врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Писториус: Путин верит в победу в долгосрочной перспективе, но он ошибается
Писториус: Путин верит в победу в долгосрочной перспективе, но он ошибается
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе