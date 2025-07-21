Россияне штурмуют на 10 направлениях, ВСУ отражают атаки: новые данные Генштаба
На фронте с начала суток 21 июля произошло 101 боевое столкновение. Российские оккупанты атакуют на 10 направлениях, больше всего - на Покровском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили десять атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес четыре авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиационных бомб, и осуществил 177 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении с начала суток боестолкновений не происходило.
На Купянском направлении наши воины отбили две атаки врага в районах Голубовки и Зеленого Гая.
На Лиманском направлении произошло шестнадцать боестолкновений вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодязи, Ямполовка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголовое, Григорьевка. Семь боестолкновений в настоящее время продолжаются.
На Северском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Серебрянки.
На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал в районе Белой Горы и в сторону Предтечино. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Торецком направлениизахватчики восемь раз атаковали в районах Дилиевки, Романовки, Александро-Калиново и в сторону Катериновки и Плещеевки. Два боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении 29 раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Удачное, Новоэкономичное, Лысовка, Зверево, в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка. Два боя продолжаются до сих пор.
На Новопавловском направлении агрессор девять раз пытался идти вперед в районах населенных пунктов Звезда, Поддубное, Мирное, Дачное и в сторону населенных пунктов Александроград, Воскресенка. Пять боестолкновений еще продолжаются.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районе Каменского, кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Степногорск.
На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение с оккупантами, которые атаковали в сторону населенного пункта Приднепровское. Противник успеха не имел.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 043 160 военных.
В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1170 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, 199 дронов и другую технику врага.
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