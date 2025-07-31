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Росіяни штурмують на 10 напрямках: Генштаб оновив дані по фронту

Україна, Четвер 31 липня 2025 08:57
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Росіяни штурмують на 10 напрямках: Генштаб оновив дані по фронту Фото: Генштаб оновив дані про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські захисники продовжують тримати оборону на всіх напрямках, відбиваючи масовані атаки ворога. За минулу добу на фронті зафіксовано майже 200 боєзіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб України.

"Розпочалася 1254-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат", - зауважили в Генштабі.

Загалом, як повідомили військові, протягом минулої доби зафіксовано 193 боєзіткнення. Противник:

  • завдав 70 авіаударів,
  • скинув 122 керовані бомби,
  • здійснив 5 557 обстрілів, зокрема 64 – із реактивних систем залпового вогню,
  • залучив для ураження 3 472 дрони-камікадзе.

Російські військові завдали авіаційного удару керованими бомбами по населеному пункту Білогір’я Запорізької області. А також уразили:

  • чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
  • один пункт управління,
  • один артилерійський засіб противника.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 32 атаки росіян. Минулої доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 317 артилерійських обстрілів, зокрема десять - із реактивних систем залпового вогню.

Росіяни штурмують на 10 напрямках: Генштаб оновив дані по фронту

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка.

Росіяни штурмують на 10 напрямках: Генштаб оновив дані по фронту

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів: Карпівка, Новий Мир, Рідкодуб, Ямполівка, Діброва - у бік населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Ольгівка, Ямпіль.

Росіяни штурмують на 10 напрямках: Генштаб оновив дані по фронту

На Сіверському напрямку українські воїни успішно зупинили 13 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Званівки та Федорівки.

Росіяни штурмують на 10 напрямках: Генштаб оновив дані по фронту

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового та у напрямку Бондарного, Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Торецьк, Олександро-Шультине, Щербинівка, Олександро-Калинове, у напрямку Степанівки, Білої Гори та Плещіївки.

Росіяни штурмують на 10 напрямках: Генштаб оновив дані по фронту

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів: Попів Яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірівка, Котлине, Удачне, Горіхове, у напрямку населених пунктів Бойківка, Новопавлівка, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне.

Росіяни штурмують на 10 напрямках: Генштаб оновив дані по фронту

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів: Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Маліївка, Федорівка, Шевченко, Новопіль.

Росіяни штурмують на 10 напрямках: Генштаб оновив дані по фронту

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Малинівка.

Росіяни штурмують на 10 напрямках: Генштаб оновив дані по фронту

Один раз атакував агресор на Оріхівському напрямку - окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Плавні.

Росіяни штурмують на 10 напрямках: Генштаб оновив дані по фронту

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки.

Росіяни штурмують на 10 напрямках: Генштаб оновив дані по фронту

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, як ми вже писали, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 070 осіб.

Також українські воїни знешкодили танк, бойову броньовану машину, 16 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 209 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 68 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Детальніше про втрати ворога, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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