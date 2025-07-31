Россияне штурмуют на 10 направлениях: Генштаб обновил данные по фронту
Украинские защитники продолжают держать оборону на всех направлениях, отражая массированные атаки врага. За минувшие сутки на фронте зафиксировано почти 200 боестолкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Украины.
"Начались 1254-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери", - отметили в Генштабе.
В целом, как сообщили военные, за прошедшие сутки зафиксировано 193 боестолкновения. Противник:
- нанес 70 авиаударов,
- сбросил 122 управляемые бомбы,
- совершил 5 557 обстрелов, в том числе 64 - из реактивных систем залпового огня,
- привлек для поражения 3 472 дрона-камикадзе.
Российские военные нанесли авиационный удар управляемыми бомбами по населенному пункту Белогорье Запорожской области. А также поразили:
- четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
- один пункт управления,
- одно артиллерийское средство противника.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 32 атаки россиян. За прошедшие сутки противник нанес семь авиационных ударов, в целом сбросил 17 управляемых авиационных бомб и совершил 317 артиллерийских обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка.
На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Украинские защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов: Карповка, Новый Мир, Редкодуб, Ямполовка, Диброва - в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголовое, Ольговка, Ямполь.
На Северском направлении украинские воины успешно остановили 13 атак противника вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки, Звановки и Федоровки.
На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Часового Яра, Миньковки, Новомаркового и в направлении Бондарного, Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Торецк, Александро-Шультино, Щербиновка, Александро-Калиново, в направлении Степановки, Белой Горы и Плещеевки.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов: Попов Яр, Федоровка, Новоэкономичное, Луч, Лысовка, Зверевка, Котлиное, Удачное, Ореховое, в направлении населенных пунктов Бойковка, Новопавловка, Покровск, Родинское, Красный Лиман, Новоукраинка, Дачное.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов: Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Малиевка, Федоровка, Шевченко, Новополь.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Малиновка.
Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
В общем, как мы уже писали, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 070 человек.
Также украинские воины обезвредили танк, боевую бронированную машину, 16 артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны, 209 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 68 единиц автомобильной техники оккупантов.
Подробнее о потерях врага, можно узнать в материале РБК-Украина.