Росіяни штурмували позиції ЗСУ на рожевих "Жигулях": відео

Зокрема, нещодавно спробували атакувати позиції наших військових на одному з напрямків. Відповідне відео було опубліковане бійцями ОТУ "Луганськ".

Цікавим на відео є техніка, яку використовують росіяни - це радянські "Жигулі" рожевого кольору.

Під час боїв українські бійці підбили ворожу техніку, а самих окупантів - ліквідували.

Нагадаємо, станом на ранок 25 грудня втрати Росії у війні проти України перевищили вже 779 тисяч солдатів. За останню добу ЗСУ ліквідували 1600 окупантів.

За даними розвідки, з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року РФ втратила 98 641 мобілізованого солдата на війні проти України.