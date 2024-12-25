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Росіяни штурмували позиції ЗСУ на рожевих "Жигулях": відео

Ілюстративне фото: росіяни штурмували позиції ЗСУ на рожевих "Жигулях" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські військові днями спробували штурмувати позиції ЗСУ на радянських "Жигулях". Ймовірно, це пов'язано із дефіцитом у них техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Луганськ".

Зокрема, нещодавно спробували атакувати позиції наших військових на одному з напрямків. Відповідне відео було опубліковане бійцями ОТУ "Луганськ".

Цікавим на відео є техніка, яку використовують росіяни - це радянські "Жигулі" рожевого кольору.

Під час боїв українські бійці підбили ворожу техніку, а самих окупантів - ліквідували.

Нагадаємо, станом на ранок 25 грудня втрати Росії у війні проти України перевищили вже 779 тисяч солдатів. За останню добу ЗСУ ліквідували 1600 окупантів.

За даними розвідки, з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року РФ втратила 98 641 мобілізованого солдата на війні проти України.

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