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Россияне штурмовали позиции ВСУ на розовых "Жигулях": видео

Иллюстративное фото: россияне штурмовали позиции ВСУ на розовых "Жигулях" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские военные на днях попытались штурмовать позиции ВСУ на советских "Жигулях". Вероятно, это связано с дефицитом у них техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Луганск".

В частности, недавно попытались атаковать позиции наших военных на одном из направлений. Соответствующее видео было опубликовано бойцами ОТГ "Луганск".

Интересным на видео является техника, которую используют россияне - это советские "Жигули" розового цвета.

Во время боев украинские бойцы подбили вражескую технику, а самих оккупантов - ликвидировали.

Напомним, по состоянию на утро 25 декабря потери России в войне против Украины превысили уже 779 тысяч солдат. За последние сутки ВСУ ликвидировали 1600 оккупантов.

По данным разведки, с 21 сентября 2022 года по 31 октября 2024 года РФ потеряла 98 641 мобилизованного солдата на войне против Украины.

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