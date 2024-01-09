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Росіяни "Шахедами" вдарили по будинку культури в Сумській області: є пошкодження

Архівне фото: Росіяни "Шахедами" вдарили по будинку культури в Сумській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 9 січня, за допомогою дронів-камікадзе атакувала будинок культури в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Зазначається, що росіяни вдарили по прикордонню області сьогодні ввечері. 

"Росіяни спрямували два БпЛА типу "Шахед" у селище Краснопільської громади", - йдеться в заяві.

В ОВА пояснили, що окупанти влучили в місцевий будинок культури. Пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач.

"На місці працюють усі необхідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомила адміністрація.

Обстріли Сумської області

Зауважимо, що російські окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення атакують прикордонні території Сумської області. 

Також російські окупанти вдарили по місту Кролевець у Сумській області. Це сталося вдень 7 січня.

До цього росіяни обстріляли прикордонні території Сумської області. В результаті ворожого удару постраждала цивільна особа.

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