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Россияне в Северодонецке за наемный труд вместо зарплаты выдают еду, - глава города

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Северодонецк, Пятница 17 марта 2023 20:40
Россияне в Северодонецке за наемный труд вместо зарплаты выдают еду, - глава города Фото: главы Северодонецка Александр Стрюк (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне в оккупированном Северодонецке (Луганская область) за наемный труд вместо зарплаты выдают еду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Северодонецка Александра Стрюка.

"Оккупанты так и не начали обещанного масштабного восстановления города", - говорится в заявлении.

Глава города рассказал, что товары первой необходимости в Северодонецке приобрести можно, но цены в 2-3 раза выше.

"За наемный труд захватчики рабочим выдали вместо денег гуманитарную помощь", - добавил Стрюк.

Напомним, что в оккупированном Северодонецке (Луганская область) продолжает увеличиваться количество российских военных.

Российские военные и коллаборанты активно используют временно оккупированные Северодонецк, Лисичанск и Рубежное Луганской области как свои тыловые базы.

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