Россияне в Северодонецке за наемный труд вместо зарплаты выдают еду, - глава города

Россияне в оккупированном Северодонецке (Луганская область) за наемный труд вместо зарплаты выдают еду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Северодонецка Александра Стрюка.

"Оккупанты так и не начали обещанного масштабного восстановления города", - говорится в заявлении. Глава города рассказал, что товары первой необходимости в Северодонецке приобрести можно, но цены в 2-3 раза выше. "За наемный труд захватчики рабочим выдали вместо денег гуманитарную помощь", - добавил Стрюк.