Россияне в Северодонецке за наемный труд вместо зарплаты выдают еду, - глава города
Россияне в оккупированном Северодонецке (Луганская область) за наемный труд вместо зарплаты выдают еду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Северодонецка Александра Стрюка.
"Оккупанты так и не начали обещанного масштабного восстановления города", - говорится в заявлении.
Глава города рассказал, что товары первой необходимости в Северодонецке приобрести можно, но цены в 2-3 раза выше.
"За наемный труд захватчики рабочим выдали вместо денег гуманитарную помощь", - добавил Стрюк.
Напомним, что в оккупированном Северодонецке (Луганская область) продолжает увеличиваться количество российских военных.
Российские военные и коллаборанты активно используют временно оккупированные Северодонецк, Лисичанск и Рубежное Луганской области как свои тыловые базы.
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