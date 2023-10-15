Росіяни серед ночі вдарили по Запоріжжю ракетами

Як зазначає місцева влада, вночі окупанти завдали три ракетні удари. У коментарі "Суспільному" Запорізька ОВА уточнила, що росіяни вдарили трьома зенітними ракетами С-300 по околиці міста.

Через російський обстріл частково зруйновано інфраструктурні об’єкти, спалахнула пожежа.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв додав, що після атаки від містян почали надходити сповіщення про пошкодження вікон. За його словами, станом ранок пошкодження вже усунули.

Фото: у Запоріжжі є пошкодження після обстрілу (t.me/kurtievofficial)

Ситуація у Запоріжжі

Варто зазначити, що частина Запорізької області окупована російськими загарбниками. Йдеться про території вздовж узбережжя Азовського моря, зокрема, і Запорізьку АЕС.

У Запорізькій області точаться активні бої, а окупанти щоденно обстрілюють населені пункти на лінії фронту та відносно тилові райони.

Зокрема, цієї ночі жителі Запоріжжя повідомляли про серію потужних вибухів.

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