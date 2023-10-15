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Россияне среди ночи ударили по Запорожью ракетами

Фото: россияне ночью ударили по Запорожью ракетами (facebook com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 15 октября атаковала Запорожье. Оккупанты ударили ракетами, вероятно, С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА в Telegram.

Как отмечают местные власти, ночью оккупанты нанесли три ракетных удара. В комментарии "Суспільному" Запорожская ОВА уточнила, что россияне ударили тремя зенитными ракетами С-300 по окраине города.

Из-за российских обстрелов частично разрушены инфраструктурные объекты, вспыхнул пожар.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев добавил, что после атаки от горожан начали поступать уведомления о повреждении окон. По его словам, по состоянию на утро повреждение уже устранили.

 

Фото: в Запорожье есть повреждения после обстрела (t.me/kurtievofficial)

Ситуация в Запорожье

Следует отметить, что часть Запорожской области оккупирована российскими захватчиками. Речь идет о территориях вдоль побережья Азовского моря, в том числе и Запорожской АЭС.

В Запорожской области ведутся активные бои, а оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты на линии фронта и относительно тыловые районы.

В частности, этой ночью жители Запорожья сообщали о серии мощных взрывов.

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