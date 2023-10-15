Россияне среди ночи ударили по Запорожью ракетами

Как отмечают местные власти, ночью оккупанты нанесли три ракетных удара. В комментарии "Суспільному" Запорожская ОВА уточнила, что россияне ударили тремя зенитными ракетами С-300 по окраине города.

Из-за российских обстрелов частично разрушены инфраструктурные объекты, вспыхнул пожар.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев добавил, что после атаки от горожан начали поступать уведомления о повреждении окон. По его словам, по состоянию на утро повреждение уже устранили.

Фото: в Запорожье есть повреждения после обстрела (t.me/kurtievofficial)

Ситуация в Запорожье

Следует отметить, что часть Запорожской области оккупирована российскими захватчиками. Речь идет о территориях вдоль побережья Азовского моря, в том числе и Запорожской АЭС.

В Запорожской области ведутся активные бои, а оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты на линии фронта и относительно тыловые районы.

В частности, этой ночью жители Запорожья сообщали о серии мощных взрывов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.