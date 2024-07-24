Росіяни руйнують Херсонес Таврійський. Лубінець звернувся до ООН

Російські окупанти продовжують руйнувати Історію. Цього разу ворог взявся за історико-археологічну пам’ятку Криму - "Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його Хора".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

"Звернувся до ООН щодо руйнування Росією Херсонесу Таврійського! Це черговий злочин зі сторони країни-агресора та нищення нею культурної спадщини України. Ми потребуємо реакції міжнародної спільноти, адже на наших очах нищать історію!", - заявив Лубінець.

Він нагадав, що "Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його Хора" внесений до Списку світової спадщини ЮНЕСКО та є унікальною історико-археологічна пам’яткою Криму.

"Водночас ще з 2014 року Росія розпочала масштабну операцію зі знищення української культурної спадщини. Майже 10 років на цей злочин реакції не було ніякої - пам’ятки історії безслідно зникали, а світ мовчав", - додав український омбудсмен.

Лубінець пояснив, що нині ж росіяни повністю знищили автентичну пам’ятку світового значення Херсонес Таврійський. Натомість вони розпочали незаконні будівельні роботи на руїнах Херсонесу, фактично збудувавши нове місто - так званий історично-археологічний парк.

За даними омбудсмена, російські забудовники загородили оглядовими майданчиками археологічні залишки, що були на поверхні, декілька розкопаних об’єктів перенесли та відбудували в іншому місці.

На місці стародавньої цитаделі звели амфітеатр, що створює навантаження на оригінальну споруду. Водночас багато археологічних знахідок фактично викрадені РФ та вивезені до російських музеїв.

"За руйнування культурної спадщини Росія має понести відповідальність відповідно до міжнародного права! Як і за викрадення музейних експонатів, які РФ масштабно вивозить із ТОТ України! Необхідно зобов’язати країну-агресора повернути викрадене!", - підкреслив він.