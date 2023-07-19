Росія наказала археологам доказати "історичну приналежність" Херсонесу, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Центр національного спротиву ".

"Розкопки здійснюють російські археологи та місцеві колаборанти під наглядом військових. Основне завдання, яке стоїть перед розкрадачами історичної пам’ятки – це довести “приналежність міста до Росії", - пише "Центр національного спротиву".

Як відзначає пресслужба, в часи Другої світової, на півострові вже проводились розкопки з боку нацистів, які шукали докази того, що Крим нібито є німецькою землею, де раніше панувала Готська держава.

"Сучасні окупанти хочуть довести, що Херсонес насправді заселяли слов’яни й називалось місто Корсунь. Надалі російська пропаганда має на меті провести цю лінію до Київської Русі, спадкоємцем якої себе вважає путінський режим", - додає пресслужба.

За задумом ворога, розкопки дадуть можливість пропаганді обгрунтувати "право на острів" й нівелювати історію кримських татар як "незначний етап в історії Криму".

"Для виконання завдання російські "історики" можуть вдатись до містифікацій й свідомого знищення грецького спадку. Зокрема безліч артефактів вивозяться до Росії. Тобто триває планомірне пограбування та знищення пам’ятки. Зауважимо, що імена всіх злочинців, які беруть участь в спотворенні історії й працюють на пропаганду відомі й кожен буде відповідати за це перед судом", - відзначає "Центр національного спротиву".

Додамо, що на початку липня стало відомо про те, що російські окупанти готуються пограбувати музей-заповідник "Херсонес Таврійський" у тимчасово окупованому Криму. Зокрема окупаційна "влада" готує "акти передачі на реставрацію для подальшого експонування за межами музею" на 300 тисяч експонатів із фондів заповідника.