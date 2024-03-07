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Росіяни з РСЗВ обстріляли Куп'янськ: пошкоджено будинки та авто, є жертви

Фото: війська РФ із РСЗВ обстріляли Куп'янськ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні, 7 березня, завдали удару по Куп'янську Харківської області із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти знову вдарили по Куп'янську. За попередньою інформацією, застосувавши реактивні системи залпового вогню", - йдеться у повідомленні голови Харківської ОВА.

Повідомляється, що в результаті атаки загинули двоє людей - чоловік і жінка, їх дані встановлюються.

Крім того, внаслідок обстрілу міста пошкоджено житлові будинки, зафіксовано спалах автомобіля. Розбір завалів продовжується.

Удари росіян по Куп'янську

Російські війська після звільнення Куп'янська регулярно завдають ударів по мирним жителям із застосуванням різного озброєння.

Так, окупанти 28 лютого обстріляли центр Куп'янська, використавши КАБи. Внаслідок обстрілу авіабомбами ФАБ-500 загалом поранення отримали п'ятеро людей, і двоє загинули.

Крім того, 3 березня росіяни вперше використали для удару по Куп'янську авіабомбу з касетним зарядом. Таке озброєння становить ще більшу загрозу для мирного населення. Через такі удари на Раду оборони області винесли питання примусової евакуації сімей із дітьми із низки населених пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Вторгнення Росії до УкраїниКуп'янськХарків