Росіяни розтягують елітні війська по всій лінії фронту: карти боїв від ISW

Ситуація в Харківській та Луганській областях

24 лютого російські війська продовжували вести наземні атаки на північний захід від Сватового та в районі Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового).

Глава Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що українські війська відбили наземну атаку Росії поблизу Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового).Генштаб України також повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Діброви (5 км на південний захід від Кремінної), Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) та в районі Серебрянського лісу (11 км на південь від Кремінної).

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що російські війська захопили невизначену українську укріплену позицію поблизу Білогорівки. Один російський військовий блогер стверджував, що російські війська атакували Білогорівку та намагалися просунутися в напрямку Тернів (17 км на північний захід від Кремінної) та Макіївки (23 км на північний захід від Кремінної). Інший російський "воєнкор" стверджував, що російські війська не проводили жодних наступальних дій на лінії Площанка-Макіївка-Журавка Балка (16-23 км на північний захід від Кремінної).

Російські джерела підтвердили, що російські сили розділили певні повітряно-десантні формування (VDV) принаймні на двох напрямках просування. Пов’язаний з Кремлем "воєнкор" 23 лютого заявив, що невизначені підрозділи російської 76-ї повітряно-десантної дивізії діють на невизначених позиціях на лінії Сватове-Кремінна і що підрозділи ВДВ діють уздовж усього фронту Сватове-Кремінна.

Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що невизначені підрозділи 76-ї та 106-ї повітряно-десантних дивізій діють у районі Бахмута Донецької області, підтверджуючи оцінку ISW про те, що 76-а та, ймовірно, 106-а не розгорнуті як повні формування дивізійного рівня в обох площі.

Така розбивка формувань ВДВ на різних ділянках фронту контрастує з розгортанням мотострілецьких дивізій Західного військового округу як повноцінних доктринальних формувань і свідчить про те, що російські військові використовують свої елітні сили для закриття прогалин і як точкове підкріплення на ключових напрямках.

Бої на Донбасі

24 лютого російські війська продовжили наступальні дії навколо Бахмута. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Бахмута; за 30 км на північ від Бахмута поблизу Верхньокам'янського, Федорівки, Роздолівки, Дубово-Василівки, Залізнянського, Берхівки; і в межах 26 км на південний захід від Бахмута біля Іванівського, Часів Яру, Диліївки та Василівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 лютого, показують, що російські війська, ймовірно, незначно просунулися поблизу траси E40 на захід від Парасковіївки (7 км на північ від Бахмута). Геолокаційні кадри, опубліковані 24 лютого, показують, що бойовики групи "Вагнера", ймовірно, просунулися до північної околиці Ягідного (2 км на північ від Бахмута).

Російські військові блогери стверджували, що бойовики групи "Вагнера" взяли під контроль більшу частину Ягідного, хоча ISW не спостерігало візуального підтвердження того, що вони це зробили. Власник ГК "Вагнера" Євген Пригожин також заявив, що його бойовики повністю захопили Берхівку (4 км на північ від Бахмута), хоча візуального підтвердження цієї заяви ISW не знайшло.

Інші російські джерела доповнили заяву Пригожина, хоча відомий "воєнкор" заявив, що заяви про захоплення Берхівки є передчасними. Російські військові блогери стверджували, що російські війська контролюють висоти на північ від Дубово-Василівки (6 км на північний захід від Бахмута) і намагалися просунутися в напрямку Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

Російський військовий блогер стверджував, що бойовики групи "Вагнера" також вели наступ на Веселе (17 км на північний схід від Бахмута) з Білогорівки (21 км на північний схід від Бахмута). Геолокаційні кадри, опубліковані 24 лютого, показують, що російські війська, ймовірно, досягли незначних успіхів на північно-східній околиці Бахмута. Російський "воєнкор" стверджував, що в Бахмуті тривають позиційні бої, а винищувачі "Вагнера" просунулися у східній частині та на південно-західній околиці міста.

Російський військовий блогер стверджував, що бойовики групи "Вагнера" відновили наступ у напрямку траси Т0504 та поблизу Іванівського (6 км на захід від Бахмута), де нібито точаться бої на підступах до населеного пункту.

24 лютого російські війська продовжили наступ на західних околицях Донецька. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в межах 36 км на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського, Водяного, Невельського, Мар’їнки та Новомихайлівки. Російські джерела стверджували, що російські війська вели наступальні дії поблизу Побєди (32 км на південний захід від Авдіївки) і витіснили українські сили з опорних пунктів у населеному пункті.

Відомий російський "воєнкор" стверджував, що російським військам не вистачає особового складу, необхідного для наступу навколо Побєди. Російське джерело стверджувало, що російські війська просунулися до Побєди, хоча ISW не бачив жодного візуального підтвердження наявності російських військ у цьому населеному пункті. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська наступали на Авдіївку з боку Спартака (5 км на південь від Авдіївки) і з Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки) у напрямку Кераміка (15 км на північ від Авдіївки).

24 лютого російські війська продовжили наступальні дії на заході Донецької області. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Пречистівки (35 км на південний захід від Донецька).Геолокаційні кадри, опубліковані 23 лютого, показують, що російські війська, ймовірно, досягли незначних успіхів на північний схід від Микільського (27 км на південний захід від міста Донецьк).

Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська вели штурм у напрямку Вугледара (30 км на південний захід від Донецька) з позицій у дачній зоні на захід від Микільського. Інший російський військовий блогер поскаржився, що російські сили незрозумілим чином не можуть знищити багатоповерхові будинки у Вугледарі, які, як повідомляється, пропонують українським силам ефективні спостережні позиції для коригування артилерійського вогню навколо населеного пункту.

"Південна вісь"

Українські офіційні особи припустили, що російські сили можуть почуватися невпевнено щодо своєї спроможності утримувати контроль над східним (лівим) берегом Херсонської області.

23 лютого радник Херсонської обласної військової адміністрації України Сергій Хлань заявив, що російські війська посилили свою присутність у районах Дніпра та визначили безпеку в районі Генічеська як "умовну". Речник Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк повідомила, що Російські війська посилили обстріл районів на західному (правому) березі Херсонської області.

Хлань повідомив, що українські сили завдали удару по російському складу боєприпасів у Новій Каховці 24 лютого після того, як російські сили перемістили туди техніку 23 лютого.

24 лютого російські війська продовжували вести регулярний вогонь на захід від Гуляйполя та в Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов стверджував, що російські та українські війська ведуть розвідку на місці та вступають у позиційні бої, не досягаючи значних успіхів у Запорізькій області.