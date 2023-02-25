Россияне растягивают элитные войска по всей линии фронта: карты боев от ISW

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

24 февраля российские войска продолжали вести наземные атаки северо-западнее Сватового и в районе Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватового).

Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что украинские войска отбили наземную атаку России вблизи Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового). Генштаб Украины также сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Дибровы (5 км юго-западнее Кременной), Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и в районе Серебрянского леса (11 км к югу от Кременной).

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска захватили неопределенную украинскую укрепленную позицию вблизи Белогоровки. Один российский военный блоггер утверждал, что российские войска атаковали Белогоровку и пытались продвинуться в направлении Тернов (17 км северо-западнее Кременной) и Макеевки (23 км северо-западнее Кременной). Другой российский "военкор" утверждал, что российские войска не предпринимали никаких наступательных действий на линии Площадка-Макеевка-Журавка Балка (16-23 км северо-западнее Кременной).

Российские источники подтвердили, что российские силы разделили определенные воздушно-десантные формирования (VDV) по крайней мере по двум направлениям продвижения. Связанный с Кремлем "военкор" 23 февраля заявил, что неопределенные подразделения российской 76-й воздушно-десантной дивизии действуют на неопределенных позициях на линии Сватово-Кременная и что подразделения ВДВ действуют вдоль всего фронта Сватово-Кременная.

Министерство обороны (МО) России заявило, что неопределенные подразделения 76-й и 106-й воздушно-десантных дивизий действуют в районе Бахмута Донецкой области, подтверждая оценку ISW о том, что 76-я и, вероятно, 106-я не развернуты как полные формирование дивизионного уровня в обеих площадях.

Такая разбивка формирований ВДС на разных участках фронта контрастирует с развертыванием мотострелковых дивизий Западного военного округа как полноценных доктринальных формирований и свидетельствует о том, что российские военные используют свои элитные силы для закрытия пробелов и как точечное подкрепление на ключевых направлениях.

Бои на Донбассе

24 февраля русские войска продолжили наступательные действия вокруг Бахмута. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Бахмута; в 30 км севернее Бахмута вблизи Верхнекаменского, Федоровки, Раздолевки, Дубово-Василовки, Железнянского, Берховки; и в пределах 26 км юго-западнее Бахмута возле Ивановского, Времен Яра, Дилиевки и Васильевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 23 февраля, показывают, что российские войска, вероятно, незначительно продвинулись вблизи трассы E40 к западу от Прасковьевки (7 км к северу от Бахмута). Геолокационные кадры, опубликованные 24 февраля, показывают, что боевики группы "Вагнера", вероятно, продвинулись к северной окраине Ягодной (2 км к северу от Бахмута).

Российские военные блоггеры утверждали, что боевики группы "Вагнера" взяли под контроль большую часть Ягодного, хотя ISW не наблюдало визуального подтверждения того, что они это сделали. Владелец ГК "Вагнера" Евгений Пригожин также заявил, что его боевики полностью захватили Берховку (4 км севернее Бахмута), хотя визуального подтверждения этого заявления ISW не нашло.

Другие российские источники дополнили заявление Пригожина, хотя известный "военкор" заявил, что заявления о захвате Берховки преждевременны. Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска контролируют высоты к северу от Дубово-Василовки (6 км к северо-западу от Бахмута) и пытались продвинуться в направлении Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута).

Российский военный блоггер утверждал, что боевики группы "Вагнера" также вели наступление на Веселое (17 км северо-восточнее Бахмута) из Белогоровки (21 км северо-восточнее Бахмута). Геолокационные кадры, опубликованные 24 февраля, показывают, что российские войска, вероятно, добились незначительных успехов на северо-восточной окраине Бахмута. Российский военкор утверждал, что в Бахмуте продолжаются позиционные бои, а истребители Вагнера продвинулись в восточной части и на юго-западной окраине города.

Российский военный блоггер утверждал, что боевики группы "Вагнера" возобновили наступление в направлении трассы Т0504 и вблизи Ивановского (6 км к западу от Бахмута), где якобы идут бои на подступах к населенному пункту.

24 февраля российские войска продолжили наступление на западных окраинах Донецка. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в пределах 36 км юго-западнее Авдеевки в районе Первомайского, Водяного, Невельского, Марьинки и Новомихайловки. Российские источники утверждали, что российские войска вели наступательные действия вблизи Победы (32 км юго-западнее Авдеевки) и вытеснили украинские силы из опорных пунктов в населенном пункте.

Известный русский "военкор" утверждал, что русским войскам не хватает личного состава, необходимого для наступления вокруг Победы. Российский источник утверждал, что российские войска продвинулись в Победу, хотя ISW не видел ни одного визуального подтверждения наличия российских войск в этом населенном пункте. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска наступали на Авдеевку со стороны Спартака (5 км к югу от Авдеевки) и из Новобахмутовки (13 км к северо-востоку от Авдеевки) в направлении Керамика (15 км к северу от Авдеевки).

24 февраля российские войска продолжили наступательные действия на западе Донецкой области. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Пречистовки (35 км к юго-западу от Донецка). к юго-западу от города Донецк).

Российский "военкор" утверждал, что российские войска вели штурм в направлении Угледара (30 км юго-западнее Донецка) с позиций в дачной зоне к западу от Никольского. Другой российский военный блоггер посетовал, что российские силы непонятным образом не могут уничтожить многоэтажные дома в Угледаре, предлагающие украинским силам эффективные наблюдательные позиции для корректировки артиллерийского огня вокруг населенного пункта.

"Южная ось"

Украинские официальные лица предположили, что российские силы могут чувствовать себя неуверенно своей способностью удерживать контроль над восточным (левым) берегом Херсонской области.

23 февраля советник Херсонской областной военной администрации Украины Сергей Хлань заявил, что российские войска усилили свое присутствие в районах Днепра и определили безопасность в районе Геническа как "условную". Представитель Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк сообщила, что Российские войска усилили обстрел районов на западном (правом) берегу Херсонской области.

Хлань сообщил, что украинские силы нанесли удар по российскому составу боеприпасов в Новой Каховке 24 февраля после того, как российские силы переместили туда технику 23 февраля.

24 февраля российские войска продолжали вести регулярный огонь к западу от Гуляйполя и Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов утверждал, что российские и украинские войска ведут разведку на месте и вступают в позиционные бои, не достигая значительных успехов в Запорожской области.