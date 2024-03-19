Россияне расстреляли трех гражданских в оккупированном селе под Херсоном, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA .

Отмечается, что трупы трех жителей села Коханы обнаружили после звуков стрельбы 15 марта.

Скриншот: Возлюбленные (deepstatemap.live)

Тела мужчин с огнестрельными ранениями головы нашли соседи в прихожей одного из домов.

Оккупантами оказались бывшие заключенные

ASTRA пишет, что позже по подозрению в убийстве задержали военнослужащих воинской части 11843 36-летнего Алексея Булелина и 37-летнего Мунтяна Тарасенко. Они оба из Волгоградской области.

Как выяснило издание, Булелин еще в 2010 году угнал автомобиль, получив условную судимость. Тарасенко, согласно слитым базам, был ранее судим за насильственные действия.

Россияне расстреливают украинских воинов

После выхода ВСУ из Авдеевки стало известно, что российские военные расстреляли нескольких пленных украинских воинов. Это произошло на позиции "Зенита". После этого россияне опубликовали в сети видео с телами расстрелянных бойцов.

Позже стало известно, что российские оккупанты в очередной раз расстреляли казавшихся в плен украинских военных.

Более подробно об этом и о том, с какой целью Россия совершает военные преступления прямо на поле боя, - в материале РБК-Украина.