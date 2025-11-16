Росіяни розстріляли полонених біля Гуляйполя: прокуратура завела справу

Відомо, що злочин стався 14 листопада 2025 року на Гуляйпільському напрямку Запорізької області. Російські окупанти взяли в полон трьох бійців Збройних сил України та розстріляли їх. Відеозапис поширили російські пропагандисти 15 листопада.

"За фактом розстрілу ворогом українських військовополонених на Запорізькому напрямку... 16 листопада 2025 року розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - зазначили у прокуратурі.

Там нагадали, що вбивство військовополонених - це грубе порушення Женевських конвенцій, яке у підсумку кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Зараз слідчі Служби безпеки України з'ясовують усі обставини розстрілу полонених.