Россияне расстреляли пленных возле Гуляйполя: прокуратура завела дело

Известно, что преступление произошло 14 ноября 2025 года на Гуляйпольском направлении Запорожской области. Российские оккупанты взяли в плен трех бойцов Вооруженных сил Украины и расстреляли их. Видеозапись распространили российские пропагандисты 15 ноября.

"По факту расстрела врагом украинских военнопленных на Запорожском направлении... 16 ноября 2025 года начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - отметили в прокуратуре.

Там напомнили, что убийство военнопленных - это грубое нарушение Женевских конвенций, которое в итоге квалифицируется как тяжкое международное преступление. Сейчас следователи Службы безопасности Украины выясняют все обстоятельства расстрела пленных.