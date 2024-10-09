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Суд в Гаазі може взятися за справи щодо страти росіянами українських воїнів

Гаага, Середа 09 жовтня 2024 15:35
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Суд в Гаазі може взятися за справи щодо страти росіянами українських воїнів Фото: головний прокурор МКС Карім Хан (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міжнародний кримінальний суд може розслідувати випадки страт українських військовополонених. Суд у Гаазі має відповідний мандат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного прокурора МКС Каріма Хана, якого цитує "Радіо Свобода".

"Кожне положення Римського статуту… можна застосувати, вони всі мають значення. Наша робота полягає у тому, щоб застосовувати методологічний підхід, організовувати стратегію розслідування", - зазначив він на зустрічі з українськими журналістами.

Хан підкреслив, що навіть війни мають правила, і ніхто не має права страчувати цивільну людину або військовополоненого, який склав зброю. Це не залежить від того, хто є головою держави, уряду, командиром або піхотинцем.

"Якщо така людина діє безкарно, то це може бути в юрисдикції МКС, адже ми маємо юрисдикцію щодо подій в Україні", - додав головний прокурор МКС.

Страти українських полонених

Як раніше повідомляли в Офісі генпрокурора, правоохоронці зафіксували страти російськими окупантами 93 українських військовополонених. За даними ОГПУ, 80% таких випадків були зафіксовані у 2024 році.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про масову страту російськими загарбниками українських воїнів. Окупанти розстріляли 16 українських полонених на Покровському напрямку.

В Офісі генпрокурора розпочали розслідування, вставлено підрозділ окупантів, бійці якого могли здійснити страту.

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