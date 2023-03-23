Окупанти забороняють мешканцям Запорізької області залишати будинки, - Генштаб

Російські війська у тимчасово окупованих районах Запорізької області забороняють мешканцям виходити зі своїх будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У населених пунктах Решетилівське, Чумацьке та Костянтинівка тимчасово зайнятої території Запорізької області російські окупанти здійснили обхід будинків місцевих мешканців та попередили про необхідність перебування у безпечних місцях із забороною залишати свої будинки", - йдеться у повідомленні.

Така заборона побічно може свідчити про спроби окупантів унеможливити спостереження місцевим населенням планового перекидання ворогом своєї живої сили та військової техніки до лінії бойового зіткнення.