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Россияне расширяют плацдарм вблизи Лимана: в ISW раскрыли планы агрессора

Среда 02 апреля 2025 02:43
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Россияне расширяют плацдарм вблизи Лимана: в ISW раскрыли планы агрессора Фото: армия РФ готовится к оккупации новых населенных пунктов на востоке (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российская армия имеет десятикратное преимущество в живой силе возле города Лиман в Донецкой области и готовится к дальнейшему масштабному наступлению в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Обнародованные 28 марта и геолокализованные 1 апреля кадры, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Новолюбовки (к северо-востоку от Лимана) и, вероятно, захватили этот населенный пункт. Также россияне недавно реализовали подтвержденное продвижение на юго-восток от Нового (к западу от Новолюбовки).

31 марта украинский военный аналитик Константин Машовец заявил, что российские войска продвинулись к южной окраине Катериновки (к северо-западу от Новолюбовки).

В ISW напомнили, что в начале января армия РФ продвинулась через реку Жеребец на западный (правый) берег и в течение последних трех месяцев медленно расширяла свой плацдарм на правом берегу.

"Российские войска начали попытки вытеснить украинские силы с их позиций на восточном (левом) берегу реки Жеребец в конце 2023 года и только недавно создали относительно стабильный плацдарм, с которого могут начать дальнейшие наступательные операции", - отметили в Институте изучения войны.

В отчете также отмечается, что российские военные блогеры и Машовец последовательно приписывают начальное продвижение на западный берег, а впоследствии и расширение плацдарма, элементам 144-й и 3-й мотострелковых дивизий (20-я общевойсковая армия Московского военного округа).

Аналитики ISW убеждены, что российские войска, похоже, используют значительное преимущество в живой силе для продвижения в этом районе. Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, 31 марта заявил, что с января 2025 года россияне проводят почти исключительно пехотные атаки в этом районе и редко используют бронетехнику.

В Институте изучения войны также не видели видеозаписей каких-либо заметных российских механизированных атак в этом районе в 2025 году.

Украинская группировка "Хортица" 31 марта сообщила, что российские войска усилили пехотные атаки на Лиманском направлении и имеют существенно больше пехоты в этом районе, преимущественно хорошо подготовленных военнослужащих-контрактников. Другая украинская бригада, действующая на Лиманском направлении, 24 марта сообщила, что на некоторых участках в этих районах войска РФ имеют десятикратное преимущество в живой силе над Силами обороны.

"Российское военное командование, похоже, усиливает и замещает потери личного состава среди передовых подразделений 3-й и 144-й мотострелковых дивизий, поскольку эти формирования находятся в этом районе как минимум с 2023 года и, похоже, ни разу не выводились на отдых и восстановление", - отмечают в ISW.

Ситуация на фронте

Ситуация на фронте российско-украинской войны остается сложной. По состоянию на вечер 1 апреля произошло 141 боестолкновение, захватчики 13 раз атаковали позиции ВСУ на Лиманском направлении.

С начала полномасштабной войны, армия России потеряла более 916 тысяч военных.

На днях украинские десантники эффектно высадили в воздух траншеи с российскими захватчиками.

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