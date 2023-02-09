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Россияне расселяют военных в базах отдыха возле Бердянска, - ЦНС

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Бердянск, Четверг 09 февраля 2023 15:35
Россияне расселяют военных в базах отдыха возле Бердянска, - ЦНС Фото: Россияне расселяют военных в базах отдыха возле Бердянска (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне заселяют военных в захваченные базы отдыха вокруг Бердянска в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"По словам местных, российских солдат размещают в заведениях отдыха вдоль линии бердянской косы. Местным запретили свободное передвижение в этих районах, а проживавших рядом отселили", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что похожую ситуацию фиксируют в Пологах, где враг обходит частные дома и ищет место для расположения вновь прибывших оккупантов.

Жителям оккупированных регионов напоминают, что они могут сообщить расположению врага в населенном пункте по ссылке и тем самым помочь ВСУ ускорить освобождение города.

Напомним, что в среду, 8 февраля, в оккупированном Бердянске (Запорожская область) раздались взрывы и в центре города вспыхнул пожар.

Российские оккупанты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске Запорожской области, который находится почти в 100 километрах от линии фронта.

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