UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни розповіли про "дискотеку" від ЗСУ: багато двохсот і трьохсот (перехоплення)

Фото: росіяни скаржаться на активні обстріли ЗСУ (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти скаржаться на активні обстріли з боку українських захисників, внаслідок чого путінська армія втратила багато загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупантів, яку оприлюднило ГУР Міноборони.

"Тут у нас, коротше, дискотека, е*ашить з усіх колонок... Нічого, там п*здарез... на позиціях. Ну і сюди трошки підлітає. Начебто до*уя 200, до*уа 300", - сказав один із загарбників.

При цьому росіянин ще не знає скільки пошкоджених чи знищених одиниць техніки в окупантів.

Як повідомлялося раніше, окупанти скаржаться своїм рідним та знайомим на жахливі умови та постійні обстріли на лінії фронту в Україні.

Крім того, в армії РФ досить складна ситуація з військовими, тому на службу вже почали набирати в'язнів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведкиВійна Росії проти України