Росіяни розмістили начинену вибухівкою техніку в чотирьох енергоблоках ЗАЕС, - Буданов

Росія завершила підготовку до атаки на Запорізьку АЕС. Басейн-охолоджувач та чотири енергоблоки заміновані російськими військами.
Про це повідомив голова військової розвідки України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New Statesman.
Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про підготовку теракту російськими окупантами на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Він наголосив, що росіяни вже підготувалися до нього.
Детальніше про те, навіщо Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - у матеріалі РБК-Україна.
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