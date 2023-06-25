Росіяни розмістили начинену вибухівкою техніку в чотирьох енергоблоках ЗАЕС, - Буданов

Мінування ЗАЕС

Ситуація на ЗАЕС

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про підготовку теракту російськими окупантами на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Він наголосив, що росіяни вже підготувалися до нього.

Детальніше про те, навіщо Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - у матеріалі РБК-Україна.

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