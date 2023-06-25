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Росіяни розмістили начинену вибухівкою техніку в чотирьох енергоблоках ЗАЕС, - Буданов

Фото: голова військової розвідки України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Росія завершила підготовку до атаки на Запорізьку АЕС. Басейн-охолоджувач та чотири енергоблоки заміновані російськими військами.

Про це повідомив голова військової розвідки України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New Statesman.

Мінування ЗАЕС

Ситуація на ЗАЕС

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про підготовку теракту російськими окупантами на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Він наголосив, що росіяни вже підготувалися до нього.

Детальніше про те, навіщо Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - у матеріалі РБК-Україна.

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Запорізька АЕСАЕСВійна Росії проти України