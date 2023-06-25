Россияне разместили начиненную взрывчаткой технику в четырех энергоблоках ЗАЭС, - Буданов

Россия завершила подготовку атаки на Запорожскую АЭС. Бассейн-охладитель и четыре энергоблока заминированы российскими войсками.
Об этом сообщил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New Statesman.
Недавно президент Владимир Зеленский заявил о готовящемся теракте российскими оккупантами на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что россияне уже подготовились к нему.
Детальнее о том, зачем Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - в материале РБК-Украина.
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