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Росіяни розкрадають музей Ісаака Бродського в Бердянську, - ЦНС

Фото: в Бердянську РФ вивозить цінності з музея Бродського (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області окупаційна влада доручила колаборантам вивезти культурні цінності з музею ім. Ісаака Бродського до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, назначені окупаційною владою "керівники" музею нещодавно їздили в Крим нібито для обміну досвідом. Насправді ж вони отримували там інструкції з вивозу цінностей музею до РФ.

"У першу чергу, доручено вивозити найцінніші експонати - картини відомих художників Айвазовського, Бєнуа та інших", - написали в ЦНС.

Нагадаємо, 21 травня українські військові уразили штаб російської армії в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

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