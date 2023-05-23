Росіяни розкрадають музей Ісаака Бродського в Бердянську, - ЦНС

В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області окупаційна влада доручила колаборантам вивезти культурні цінності з музею ім. Ісаака Бродського до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

За інформацією ЦНС, назначені окупаційною владою "керівники" музею нещодавно їздили в Крим нібито для обміну досвідом. Насправді ж вони отримували там інструкції з вивозу цінностей музею до РФ.

"У першу чергу, доручено вивозити найцінніші експонати - картини відомих художників Айвазовського, Бєнуа та інших", - написали в ЦНС.