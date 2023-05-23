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Россияне разворовывают музей Исаака Бродского в Бердянске, - ЦНС

Фото: в Бердянске РФ вывозит ценности из Бродского музея (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области оккупационные власти поручили коллаборантам вывезти культурные ценности из музея им. Исаака Бродского в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

По информации ЦНС, назначенные оккупационными властями "руководители" музея недавно ездили в Крым якобы для обмена опытом. На самом же деле они получали там инструкции по вывозу ценностей музея в РФ.

"В первую очередь, поручено вывозить самые ценные экспонаты - картины известных художников Айвазовского, Бенуа и других", - написали в ЦНС.

Напомним, 21 мая украинские военные поразили штаб российской армии во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.

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БердянскЗапорожская область