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Росіяни розкидають пастки-їжаки на дорогах Херсона, - МВА

Фото: окупанти застосовують дрони з вибухівкою після пасток-"їжаків" (t.me/roman_mrochko)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові вигадали новий метод, щоб завдавати ударів по цивільних українцях. Цього разу вони залучили пастки на дорогах та ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.

"Російські окупанти дистанційно розкидають на дорогах пастки-"їжаки". Під час руху після наїзду на "їжака" в автівці пошкоджується колесо, після зупинки на місце прилітає дрон з вибухівкою", - пояснив Мрочко.

Він закликав водіїв, що їдуть Херсонською областю, бути пильними за кермом.

"А якщо ви вже наїхали на металевий трикутник, намагайтесь дістатися більш безпечного місця для заміни колеса", - підкреслив він.

Посилення обстрілів Херсона

Зауважимо, що останні декілька днів Росія все частіше завдає масштабних обстрілів по Херсону.

Росіяни почали бити з артилерії по житловій забудові, соціальній та критичній інфраструктурі. Через це були проблеми з електропостачанням у місті та області - без електропостачання залишилися до 60 тисяч абонентів.

Також повідомлялося, що російські ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, їх ліквідували.

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Війна Росії проти України