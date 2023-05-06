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Росіяни розграбували одне з підприємств в Енергодарі

Фото: окупанти продовжують мародерити (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Військові РФ продовжують мародерити на окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупанти не перестають грабувати громадян України та підприємства на тимчасово захоплених територіях", - заявили в Генштабі.

За їх даними, у Енергодарі, станом на 5 травня, на території підприємства "Електропівденмонтаж-10" не лишилось жодного легкового автомобіля. Крім того, окупати викрали станкове обладнання та розграбували склад підприємства.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в місті Бердянськ Запорізької області, так звана російська окупаційна “влада” намагалась вивезти викрадену кукурудзу, завантажуючи її на баржі.

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