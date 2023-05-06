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Россияне разграбили одно из предприятий в Энергодаре

Фото: оккупанты продолжают мародерствовать (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Военные РФ продолжают мародерствовать на оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Российские оккупанты не перестают грабить граждан Украины и предприятия на временно захваченных территориях", - заявили в Генштабе.

По их данным, в Энергодаре, по состоянию на 5 мая, на территории предприятия "Электропивденмонтаж-10" не осталось ни одного легкового автомобиля. Кроме того, оккупанты похитили станковое оборудование и разграбили склад предприятия.

Напомним, мы сообщали, что в городе Бердянск Запорожской области, так называемая российская оккупационная власть пыталась вывезти похищенную кукурузу, загружая ее на баржи.

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