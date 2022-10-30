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Росіяни розгорнули табір підготовки мобілізованих у Сєвєродонецьку

Ілюстративне фото: росіяни розгорнули табір підготовки мобілізованих у Сєвєродонецьку (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти влаштували табір для підготовки мобілізованих у Сєвєродонецьку Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександра Стрюка в ефірі телеканалу "Київ".

За його словами, кількість російських мобілізованих у Сєвєродонецьку збільшилася.

"Навіть було організовано щось на кшталт табору для їхньої підготовки або полігон... Зайшла додаткова жива сила у місто, яку там готують, навчають. Важко сказати, що вони там з ними роблять. Може розказують, як виглядає зброя", - сказав Стрюк.

Він також зазначив, що окупанти готуються до оборони окупованого міста та будують лінії оборони.

За його словами, найбільша загроза - це мінування околиць міста.

Зазначимо, що мобілізованих росіян, яких направили до окупованої частини Луганської області, розселяють у покинутих квартирах Рубіжного та Сєвєродонецька.

Окрім того, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у Сєвєродонецьку житловий фонд зруйновано на 80%.

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ЛуганськСєвєродонецькВійна Росії проти України