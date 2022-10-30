Россияне развернули лагерь подготовки мобилизованных в Северодонецке

По его словам, количество российских мобилизированных в Северодонецке увеличилось.

"Даже было организовано что-то вроде лагеря для их подготовки или полигон... Зашла дополнительная живая сила в город, которую там готовят, учат. Трудно сказать, что они там с ними делают. Может, рассказывают, как выглядит оружие", - сказал Стрюк.

Он также отметил, что оккупанты готовятся к обороне оккупированного города и строят линии обороны.

По его словам, самая большая угроза - это минирование окрестностей города.