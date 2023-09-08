Росіяни розгорнули в Криму нову станцію для запуску "Шахедів": Гуменюк розкрила деталі

За її словами, у Криму росіяни розгорнули ще одну станцію або табір, де вони можуть собі дозволити розташувати пускові установки. Це зроблено для того, щоб шлях дронів до цілі був трохи коротшим, ніж зі східного узбережжя Азовського моря.

"Вони вишукують нову тактику, щоб обійти систему ППО Сил оборони України. І, на жаль, не роблять висновки з того, що колись вони вже розгортали на Кримському півострові подібні бази, й в них була сумна історія, але для нас нормальна", - розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що дрони спрямовують над акваторією Чорного моря, щоб максимально приховати їх рух, маршрут, звук.

"Фактично росіяни використовують особливості географії України, аби обстрілювати нашу державу. Це їм не минеться", - додала речниця.

Гуменюк також додала, що в Росії вже налагоджена "хоча б якась частина виробництва" БПЛА. За її словами, про це свідчить маркування, яким хизується ворог.

Атака РФ по Україні 8 вересня

Під ранок п'ятниці, 8 вересня, у Сумах повідомили про вибух. Пізніше з'ясувалося, що російські війська вдарили ракетою по Сумах. "Приліт" був зафіксований по приватному сектору в районі Козацького проспекту, був зруйнований один із будинків. Внаслідок обстрілу поранено трьох людей.

Крім того, в ніч на 8 вересня окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю. Це вже третій обстріл міста за останні три дні. Поранення отримала одна людина.

До того ж вночі Одеська область зазнала атаки безпілотників. Силам ППО вдалося збити 16 з 20 ворожих БПЛА.

Окрім того, під час повітряної тривоги, оголошеної в Україні вранці, у п'ятницю, 8 вересня, у Кривому Розі Дніпропетровської області стався вибух. Незабаром стало відомо про те, що російська ракета атакувала адмінбудівлю в Кривому Розі, де, зокрема, розташовувався відділ поліції та офіс Фонду Олександра Вілкула "Українська перспектива".

Через ракетний удар поранення отримали 54 людей, один поліцейський загинув.