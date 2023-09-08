В Кривому Розі завершили рятувальні роботи. У МВС назвали "фінальну" цифру по постраждалим

В Кривому Розі через ракетний удар поранення отримали 54 людей, один поліцейський загинув. Рятувальна операція на місці "прильота" завершена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави МВС України Ігоря Клименка.

"У Кривому Розі завершені пошуково-рятувальні роботи. Станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих: 1 загиблий та 54 поранені. Серед травмованих - 9 працівників поліції", - розповів він.

За словами Клименка, для підсилення до міста прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів.

Обстріл Кривого Рогу 8 вересня

Під час повітряної тривоги, оголошеної в Україні вранці, у п'ятницю, 8 вересня, у Кривому Розі Дніпропетровської області стався вибух. Незабаром стало відомо про те, що російська ракета атакувала адмінбудівлю в Кривому Розі, де, зокрема, розташовувався відділ поліції та офіс Фонду Олександра Вілкула "Українська перспектива".

Спочатку повідомлялося про одного загиблого, ким виявився поліцейський, та 9 поранених. Кількість постраждалих незабаром почала різко зростати. І за останніми даними досягало 52 поранених. Кількість жертв, на щастя, при цьому не змінювалася. Детальніше про ракетну атаку Кривого Рогу - читайте у матеріалі РБК-Україна.