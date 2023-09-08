Россияне развернули в Крыму новую станцию для запуска "Шахедов": Гуменюк раскрыла детали

По ее словам, в Крыму россияне развернули еще одну станцию или лагерь, где они могут позволить себе разместить пусковые установки. Это сделано для того, чтобы путь дронов к цели был немного короче, чем с восточного побережья Азовского моря.

"Они выискивают новую тактику, чтобы обойти систему ПВО Сил обороны Украины. И, к сожалению, не делают выводы из того, что когда-то они уже разворачивали на Крымском полуострове подобные базы, и у них была печальная история, но для нас нормальная", - рассказала Гуменюк.

Она отметила, что дроны направляют над акваторией Черного моря, чтобы максимально скрыть их движение, маршрут, звук.

"Фактически россияне используют особенности географии Украины, чтобы обстреливать наше государство. Это им не пройдет", - добавила спикер.

Гуменюк также добавила, что в России уже налажена "хоть какая часть производства" БПЛА. По ее словам, об этом свидетельствует маркировка, которой хвастается враг.

Атака РФ по Украине 8 сентября

Под утро пятницы, 8 сентября, в Сумах сообщили о взрыве. Позже выяснилось, что российские войска ударили ракетой по Сумам. "Прилет" был зафиксирован по частному сектору в районе Казацкого проспекта, разрушен один из домов. В результате обстрела ранены три человека.

Кроме того, в ночь на 8 сентября оккупанты ударили ракетами по Запорожью. Это уже третий обстрел города за последние три дня. Ранения получил один человек.

К тому же ночью Одесская область подверглась атакам беспилотников. Силам ПВО удалось сбить 16 из 20 вражеских БПЛА.

Кроме того, во время воздушной тревоги, объявленной в Украине утром, в пятницу, 8 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв. Вскоре стало известно о том, что российская ракета атаковала админздание в Кривом Роге, где, в частности, размещался отдел полиции и офис Фонда Александра Вилкула "Украинская перспектива".

Из-за ракетного удара ранения получили 54 человека, один полицейский погиб.