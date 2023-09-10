UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни розгорнули на кордоні з Україною майже півсотні "Іскандерів", - Скібіцький

Фото: Вадим Скібіцький, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи розгорнули 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" вздовж кордону України.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на зустріч "Ялтинської європейської стратегії".

"Росія уздовж кордону з Україною на сьогодні розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер". Саме цим комплексом вчора (8 вересня, - ред.) завдавалися ударів. І балістичними ракетами, і крилатими ракетами також з комплексу "Іскандер. Таким чином, відбувається методичне знищення насамперед цивільних обʼєктів нашої держави", - заявив Скібіцький. 

За словами заступника голови ГУР, саме цим комплексом Росія завдала ударів 8 вересня. Зокрема застосовувала балістичні й крилаті ракети.  

Обстріл Кривого Рогу 8 березня 

8 березня російські терористи завдали удару по Кривому рогу балістичною ракетою "Іскандер". Снаряд влучив у адмінбудівлю поліції, внаслідок чого загинув цивільний й постраждали дев'ять поліцейських.

Станом на 9 вересня, за словами глави Ради оборони міста Олександра Вілкула, загальна кількість постраждалих внаслідок удару становить 74 особи, 3 з яких у тяжкому стані. 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГУРВійна в Україні