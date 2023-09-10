Росіяни розгорнули на кордоні з Україною майже півсотні "Іскандерів", - Скібіцький

Російські терористи розгорнули 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" вздовж кордону України.
Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на зустріч "Ялтинської європейської стратегії".
"Росія уздовж кордону з Україною на сьогодні розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер". Саме цим комплексом вчора (8 вересня, - ред.) завдавалися ударів. І балістичними ракетами, і крилатими ракетами також з комплексу "Іскандер. Таким чином, відбувається методичне знищення насамперед цивільних обʼєктів нашої держави", - заявив Скібіцький.
За словами заступника голови ГУР, саме цим комплексом Росія завдала ударів 8 вересня. Зокрема застосовувала балістичні й крилаті ракети.
Обстріл Кривого Рогу 8 березня
8 березня російські терористи завдали удару по Кривому рогу балістичною ракетою "Іскандер". Снаряд влучив у адмінбудівлю поліції, внаслідок чого загинув цивільний й постраждали дев'ять поліцейських.
Станом на 9 вересня, за словами глави Ради оборони міста Олександра Вілкула, загальна кількість постраждалих внаслідок удару становить 74 особи, 3 з яких у тяжкому стані.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.