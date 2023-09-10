Россияне развернули на границе с Украиной почти полсотни "Искандеров", - Скибицкий

"Россия вдоль границы с Украиной на сегодня развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер". Именно этим комплексом вчера (8 марта, - ред.) наносились удары. И баллистическими ракетами, и крылатыми ракетами также из комплекса "Искандер. Таким образом, происходит методичное уничтожение прежде всего гражданских объектов нашего государства", - заявил Скибицкий.

По словам заместителя главы ГУР, именно этим комплексом Россия нанесла удары 8 сентября. В частности применяла баллистические и крылатые ракеты.

Обстрел Кривого Рога 8 марта

8 марта российские террористы нанесли удар по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер". Снаряд попал в админздание полиции, в результате чего погиб гражданский и пострадали девять полицейских.

По состоянию на 9 сентября, по словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, общее количество пострадавших в результате удара составляет 74 человека, 3 из которых в тяжелом состоянии.