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Россияне развернули на границе с Украиной почти полсотни "Искандеров", - Скибицкий

Фото: Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы развернули 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы Украины.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на встречу "Ялтинской европейской стратегии".

"Россия вдоль границы с Украиной на сегодня развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер". Именно этим комплексом вчера (8 марта, - ред.) наносились удары. И баллистическими ракетами, и крылатыми ракетами также из комплекса "Искандер. Таким образом, происходит методичное уничтожение прежде всего гражданских объектов нашего государства", - заявил Скибицкий. 

По словам заместителя главы ГУР, именно этим комплексом Россия нанесла удары 8 сентября. В частности применяла баллистические и крылатые ракеты.  

Обстрел Кривого Рога 8 марта 

8 марта российские террористы нанесли удар по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер". Снаряд попал в админздание полиции, в результате чего погиб гражданский и пострадали девять полицейских.

По состоянию на 9 сентября, по словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, общее количество пострадавших в результате удара составляет 74 человека, 3 из которых в тяжелом состоянии.

 

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